دوري الأبطال.. “ريال مدريد” يبحث عن أول انتصار و”البايرن” يتحدى “توتنهام”

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى مباريات دوري أبطال أوروبا، أين ستخوض الأندية الجولة الثانية بعد جولة أولى كانت مليئة بالإثارة.

البداية ستكون في “البيرنابيو”، أين يريد “ريال مدريد” تأكيد صحوته بعد الخسارة المذلة أمام “باريس سان جيرمان” في الجولة الأولى.

فسيستضيف النادي الملكي نادي “كلوب بروج” ويريد أشبال المدرب “زيدان” تحقيق أول فوز هذا الموسم في دوري الأبطال.

في نفس السياق، “غلطة سراي” بقيادة “سفيان فيغولي” يريدون تحقيق الفوز أمام “باريس سان جيرمان”.

من جهة أخرى، يبحث “مانشستر سيتي” عن مواصلة نتائجه الإيجابية وسط تألق “رياض محرز” عندما يستضيف نادي “دينامو زغرب”.

أمام المباراة المثيرة فستكون في “إنجلترا” أين يستضيف “توتنهام” نادي “بايرن ميونيخ” في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين.

مباريات اليوم

ريال مدريد – كلوب بروج (17:55)

أتلانتا – شختار دونتسيك (17:55)

سرفينا زفيزدا – أولمبياكوس (20:00)

جوفنتوس – باير ليفركوزن (20:00)

مانشستر سيتي – دينامو زغرب (20:00)

توتنهام – بايرن ميونيخ (20:00)

لوكوموتيف موسكو – أتليتكو مدريد (20:00)

غلطة سراي – باريس سان جيرمان (20:00)