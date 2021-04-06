دوري الأبطال.. ريال مدريد يواجه ليفربول ومحرز لكسر لعنة ربع النهائي !

تتجه الأنظار سهرة اليوم الثلاثاء لمباراتي الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تشهد مباراتين مثيرتين.

البداية ستكون من إسبانيا، أين يحاول “ريال مدريد” تحقيق نتيجة إيجابية أمام “ليفربول” في ذهاب ربع النهائي.

وفي ملعب ألفريدو دي ستيفانو، أشبال “زيدان” يريدون تكرار نتيجة مباراة نهائي كييف 2018 حينها توج الملكي باللقب 13 في تاريخه.

وستشهد تشكيلة “ريال مدريد” العديد من الغيابات أبرزها الثلاثي: “راموس”، “هازارد” و”فالفيردي”.

من جهة أخرى، يسعى رفقاء “صلاح” للثأر من “ريال مدريد” وإقصائه من بطولته المفضلة بتحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب على أمل التأهل في الإياب.

أما المباراة الثانية، فستكون مثيرة وستجمع بين “مانشستر سيتي” و”بورسيا دورتموند” في ملعب الإتحاد.

رفقاء “رياض محرز” يريدون كسر لعنة الدور الربع النهائي من منافسة دوري الأبطال ولن يتحقق ذلك سوى بأخذ الأسبقية في الذهاب.

كما أن “بيب غوارديولا” طالب من لاعبيه تقديم كل ما لديه والحذر من المهاجم “هالاند”.

مباريات اليوم:

ريال مدريد – ليفربول (20:00)

مانشستر سيتي – بورسيا دورتموند (20:00)