دوري الأبطال.. زروقي وحاج موسى احتياطيين في مواجهة ريدبول سالزبورغ

تواجد الثنائي الدولي الجزائري الناشط في صفوف نادي فاينورد الهولندي، ضمن القائمة الاحتياطية المعنية بمواجهة ريد بول سالزبورغ.

برسم الجولة الرابعة لرابطة أبطال أوروبا. التي سيحتضنها ملعب “دي كويب” بمدينة روتردام الهولندية، بداية من الساعة التاسعة ليلا.

وقرر مدرب الفريق الهولندي، بريان بريسكي، إحالة متوسط الميدان، رزوقي، لمقاعد البدلاء. بعد أن خاض المواجهة الأخيرة أساسياً، إلى غاية الدقيقة الـ60، أمام زاد ألكمار، في الدوري الهولندي.

كما يواصل المدرب، إقحام لاعب الجناح، أنيس حاج موسى، بديلاً في مواجهات الفريق. حيث لم يسبق للاعب الجزائري أن خاض أي مواجهة هذا الموسم أساسيا مع فاينورد في كل المنافسات.