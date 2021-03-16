دوري الأبطال.. سهرة أوروبية بنكهة جزائرية

تتجه الأنظار سهرة اليوم الثلاثاء لمباراتي الإياب لحساب الدور الثمن النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا.

السهرة الأوروبية ستكون بنكهة جزائرية في “بودابست”، أين يواجه “مانشستر سيتي” نادي “بروسيا مونشنغلادباخ”.

رفقاء “محرز” تمكنوا من الفوز ذهابا بنتيجة 2-0 وهم في أفضل رواق للتأهل للدور الربع النهائي.

في حين يريد “بن سبعيني” تحقيق المفاجأة حتى وان كانت شبه مستحيلة كما صرح مدرب الفريق.

من جهة أخرى يسعى “ريال مدريد” لتجاوز “أتلانتا” العنيد الذي يريد زيادة الطين بلة على المدرب “زيدان”.

النادي الملكي الذي أقصي من ذات الدور في الموسمين الماضيين يريد تجاوز الدور الثمن النهائي واستغلال نتيجة الذهاب.

وسيتنفس “زيزو” الصعداء بعودة كل من “راموس” ورودريغو وفالفيريدي وبن زيمة بعد أن غابوا عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة.

في حين أشبال “غاسبيريني” يريدون قلب الطاولة وتحقيق فوز تاريخي على النادي الملكي وهو الذي يحسن اللعب خارج الديار.

مباريات اليوم:

ريال مدريد – أتلانتا (21:00)

مانشستر سيتي – بورسيا مونشنغلادباخ (21:00)