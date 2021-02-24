دوري الأبطال.. سهرة أوروبية بنُكهة جزائرية

تنتهي سهرة اليوم الأربعاء مباريات الذهاب للدور الثمن النهائي من منافسة دوري الأبطال.

وستكون سهرة الأبطال بنكهة جزائرية اليوم الأربعاء، عندما يستضيف “بن سبعيني” رفقة “بورسيا مونشنغلادباخ”، “رياض محرز” وفريقه “مان سيتي”.

رفقاء “بن سبعيني” يمرون بفترة صعبة في الدوري الألماني منذ إعلان مدربهم الرحيل والانضمام لـ “دورتموند” الموسم المقبل.

في حين يعيش نادي “مانشستر سيتي” أيام زاهية، بقيادة النجم الجزائري “رياض محرز” الذي ساهم في هدفين في آخر مباراتين.

فمحرز سجل هدفا رائعا في شباك إيفرتون وكان ممررا حاسما في مباراة أرسنال.

المباراة ستجرى في “بودابست” بالمجر، بسبب رفض السلطات الألمانية منح ترخيص لـ “مان سيتي” لدخول الأراضي الألمانية بسبب “كورونا المتحور”.

من جهة أخرى، سيكون ريال مدريد بمن حضر في مباراته أمام “أتلانتا” في ظل غياب معظم اللاعبين عن تشكيلة زيدان.

“ريال مدريد” سيلعب محروما من: بن زيمة، راموس، كارفخال، ميلتاو، مارسيلو، هازارد، فالفيردي، رودريغو بسبب الإصابة.

ويريد أشبال “زيدان” رفع التحدي وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة أمام المد الهجومي لنادي “أتلانتا” الذي سيلعب فوق أرضية ميدانه.

مباريات اليوم:

بورسيا مونشنغلادباخ – مانشستر سيتي (21:00)

أتلانتا – ريال مدريد (21:00)