دوري الأبطال.. شايبي يسقط مع آينتراخت فرانكفورت أمام ليفربول

تعرض الدولي الجزائري فارس شايبي، رفقة ناديه آينتراخت فرانكفورت الألماني لهزيمة قاسية أمام ليفربول الإنجليزي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في مواجهة قوية ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة مشاركة شايبي، بديلًا في الدقيقة الـ 65، في محاولة من مدربه لتنشيط الخط الهجومي أمام السيطرة الكبيرة لأصحاب الأرض.

ورغم تحركات شايبي وسعيه لتقديم الإضافة الهجومية، إلا أن خبرة لاعبي ليفربول وحضورهم القوي حسمت اللقاء لصالحهم بنتيجة ثقيلة.

ونال شايبي تنقيطا متوسطا بـ 6.3 من 10، ما يؤكد تقديمه ما عليه في المباراة.

هذه الخسارة تضع فرانكفورت أمام ضرورة إعادة التوازن سريعاً قبل الجولات القادمة. خاصة مع تطلع الجماهير إلى رؤية شايبي وزملائه في أداء أفضل يعكس طموحات الفريق في البطولة القارية.