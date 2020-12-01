دوري الأبطال.. صدام بين “أتليتكو مدريد” و”البايرن” والملكي يبحث عن حسم التأهل

تتجه الأنظار سهرة اليوم الثلاثاء إلى مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، والتي ستحدد مصير العديد من الأندية.

البداية ستكون من “أوكرانيا”، أين يحل “ريال مدريد” ضيفا ثقيلا على “شختار دونتسيك” من أجل حسم بطاقة العبور لدور الثمانية.

“الريال” الذي يعاني من تذبذب في النتائج يلعب مباراة الموسم أمام “شختار”، فيتعين عليه الفوز للصعود للدور المقبل.

من جهة أخرى، سيكون “رياض محرز” قائد خط هجوم “السيتي” في مباراة “بورتو”، بعد الثلاثية التي سجلها في الدوري الإنجليزي.

“مانشستر سيتي” يريد تحقيق الفوز وضمان المركز الأول من أجل تفادي مواجهة نارية في الدور المقبل.

في نفس السياق، ستكون الأنظار موجهة لملعب “الوانداميتروبوليتانو”، أين يستضيف “أتليتكو مدريد” حامل اللقب “بايرن ميونيخ” في قمة مباريات الجولة الرابعة.

مباريات اليوم:

شاختار – ريال مدريد (18:55)

لوكوموتيف موسكو – سالزبورغ (18:55)

أتليتكو مدريد – بايرن ميونيخ (21:00)

بروسيا مونشنغلادباخ – إنتر ميلان (21:00)

بورتو – مانشستر سيتي (21:00)

مارسيليا – أولمبياكوس (21:00)

ليفربول – أجاكس أمستردام (21:00)

أتلانتا – ميتييلاند (21:00)