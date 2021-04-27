دوري الأبطال.. صراع العروش بين الملكي والبلوز

تتجه الأنظار سهرة اليوم الثلاثاء إلى ذهاب مباراة النصف النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يستضيف تشيلسي على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

الملكي يعاني من بعض الغيابات على غرار: “راموس”، “فالفيردي”، “فاسكيز” وسيستفيد من عودة “كروس”، “هازارد” و”فاران”.

أشبال “زيدان” وبعد خيبة “الليغا” يريدون التألق في مسابقتهم المفضلة والإطاحة بأشبال “توخيل”.

في نفس السياق، “البلوز” بقيادة “فيرنر” يريدون العودة بأفضل نتيجة ممكنة إلى إنجلترا تحسبا لمباراة العودة في “الستامفورد بريدج”.

التشكيلة المحتملة:

ريال مدريد : كورتوا، كرفخال، ناتشو، ميليتاو، فاران، مارسيلو، كروس، مودريتش، كاسميرو، بن زيمة، فينيسوس.

تشيلسي : ميندي، أزبليكويتا، تياغو سيلفا، أوديغر، شيلوال، كانتي، جورجينيو، جايمس، ماونت، بوليسيتش، فيرنر.

مباراة اليوم:

ريال مدريد – تشيلسي (20:00)