دوري الأبطال.. صراع مثير بين “الروخي بلانكوس” و”البلوز”

الرياضة
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دوري الأبطال.. صراع مثير بين “الروخي بلانكوس” و”البلوز”
بقلم أمير بهلول

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء إلى آخر مباريات الدور الثمن النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا.

البداية ستكون بمباراة القمة بين “تشيلسي” و”أتليتكو مدريد” خاصة بعد أن انتهت مباراة الذهاب لصالح البلوز 1-0.

أشبال “دييغو سيميوني” يريدون رد الصاع صاعين أمام أشبال “توخيل” الذي يريد قيادة فريقه للتأهل للدور الربع النهائي.

من جهة أخرى، سيخوض “بايرن ميونيخ” مباراة سهلة أمام “لازيو”، بعد الفوز ذهابا في إيطاليا بنتيجة 4-1.

مباريات اليوم:

تشيلسي – أتليتكو مدريد (21:00)

بايرن ميونيخ – لازيو (21:00)


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