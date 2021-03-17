دوري الأبطال.. صراع مثير بين “الروخي بلانكوس” و”البلوز”

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء إلى آخر مباريات الدور الثمن النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا.

البداية ستكون بمباراة القمة بين “تشيلسي” و”أتليتكو مدريد” خاصة بعد أن انتهت مباراة الذهاب لصالح البلوز 1-0.

أشبال “دييغو سيميوني” يريدون رد الصاع صاعين أمام أشبال “توخيل” الذي يريد قيادة فريقه للتأهل للدور الربع النهائي.

من جهة أخرى، سيخوض “بايرن ميونيخ” مباراة سهلة أمام “لازيو”، بعد الفوز ذهابا في إيطاليا بنتيجة 4-1.

مباريات اليوم:

تشيلسي – أتليتكو مدريد (21:00)

بايرن ميونيخ – لازيو (21:00)