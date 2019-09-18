دوري الأبطال.. صراع “ملكي” في حديقة الأمراء وإثارة كبيرة في “مدريد”

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء لمباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد.

وسيكون ملعب حديقة “الأمراء” مسرحا لقمة مباريات اليوم، أين يستضيف “باريس سان جيرمان” نادي “ريال مدريد” وسط غيابات كثيرة.

فكلا الفريقين يلعبان بعدد منقوص من اللاعبين فـ “البياسجي” سيغيب عنه كل من “نيمار” بسبب العقوبة و”مبابي” و”كافاني” بسبب الإصابة.

في حين عدد غيابات الريال كبير جدا يصل إلى 7 لاعبين أبرزهم “مودريتش، راموس، مارسيلو وإيسكو بالإضافة إلى أسينسيو”.

في نفس السياق، الإثارة ستكون في ملعب “الوانداميتروبوليتانو” أين يستضيف “أتلتيكو مدريد” نادي “جوفنتوس”.

مباريات اليوم:

كلوب بروج – غلطة سراي (17:55)

أولمبياكوس – توتنهام (17:55)

باير ليفركوزن – لوكوموتيف موسكو (20:00)

باريس سان جيرمان – ريال مدريد (20:00)

دينامو زغرب – أتلانتا (20:00)

بايرن ميونيخ – سرفينا (20:00)

أتلتيكو مدريد – جوفنتوس (20:00)

شختار دونتسيك – مانشستر سيتي (20:00)