دوري الأبطال.. “صلاح” يتحدى “ميسي” في موقعة “الكامب نو”

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء لقمة الدور النصف النهائي من دوري الأبطال، أين يستضيف “برشلونة” نادي “ليفربول”.

وسيكون “الكامب نو” مسرحا لقمة الذهاب، أين يريد رفقاء “ميسي” تحقيق أفضل نتيجة ممكنة قبل مباراة العودة في “الانفيلد”.

حيث يسعى “البلوغرانا” لحسم أمر التأهل للنهائي في مباراة الذهاب، بالرغم من صعوبة المأمورية أمام وصيف النسخة الماضية.

في جهة أخرى، يريد “يورغن كلوب” تحقيق نتيجة إيجابية في عقر ديار “برشلونة” على أمل التأهل للنهائي الثاني على التوالي مع “الريدز”.

في نفس السياق، سيعول المدرب الألماني على الثلاثي الناري “صلاح، ماني وفيرمينيو” من أجل هز شباك “تير شتيغن”.