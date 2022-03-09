دوري الأبطال.. غوارديولا يُريح محرز وسليماني أساسيا

غاب النجم الدولي الجزائري رياض محرز عن التشكيلة الأساسية لفريقه مانشستر سيتي الانجليزي سهرة اليوم الأربعاء.

والتي ستواجه الضيف سبورتينغ لشبونة البرتغالي في لقاء العودة من الدور ثمن النهائي لمنافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

كما ستعرف التشكيلة الأساسية للضيوف تواجد مهاجم المنتخب الوطني إسلام سليماني الذي سيبدأ المواجهة.

موقعة ملعب الاتحاد ستنطلق على الساعة 21:00 بتوقيت الجزائر، كما انتهى لقاء الذهاب ب5-0.