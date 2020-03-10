دوري الأبطال.. فيروس “كورونا” يتصدر مشهد الكرة الأوروبية !

ستجرى مباريات الإياب سهرة اليوم الثلاثاء للدور الثمن النهائي من منافسة دوري الأبطال، تحت تهديد “فيروس كورونا”.

في إسبانيا، فإن نادي “فالنسيا” يريد تحقيق “ريمونتادا” على حساب “أتلانتا” الإيطالي بعد انهزامه ذهابا بنتيجة 4-1.

في نفس السياق، يريد نادي “أتلانتا” مواصلة المغامرة وكتابة تاريخ جديد في هذه المنافسة الأوروبية.

في مباراة أخرى، يريد “مورينيو” الثأر من “لايبزيغ” الذي فاز عليه ذهابا في “لندن”، وأن يحقق التأهل من الأراضي الألمانية.

لكن النادي الألماني عازم على مواصلة المغامرة على حساب “توتنهام” الذي سيكون منقوصا من بعض لاعبيه بسبب الإصابة.

مباريات اليوم:

فالنسيا – أتلانتا (21:00)

لايبزيغ – توتنهام (21:00)