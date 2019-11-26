دوري الأبطال.. قمة “ملكية” في “البيرنابيو” وأخرى مثيرة في “تورينو”

تتجه الأنظار سهرة اليوم الثلاثاء لمباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا والتي ستكون حاسمة لبعض الأندية.

البداية ستكون بأبرز مباريات اليوم وأكثرها إثارة، أين يستضيف “ريال مدريد” نادي “باريس سان جيرمان” بنية الثأر من خسارة الذهاب.

أشبال “زيدان” عادوا للسكة الصحيحة ويريدون التأكيد أمام رفقاء “نيمار”، فهذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لرفقاء “هازارد”.

“جوفنتوس” هو الآخر أمام خصم عنيد ويتعلق الأمر بـ “أتليتكو مدريد”، وكلاهما يبحث عن الفوز وصدارة ترتيب المجموعة.

في نفس السياق، سيستضيف “مانشستر سيتي” نادي “شاختار” من أجل حسم أمر التأهل، فنقطة وحيدة كافية لرفقاء “محرز” للتأهل للدور المقبل.

مباريات اليوم:

غلطة سراي – كلوب بروج (18:55)

لوكوموتيف موسكو – باير ليفركوزن (18:55)

ريال مدريد – باريس سان جيرمان (20:00)

سرفينا زفيزدا – بايرن ميونيخ (20:00)

جوفنتوس – أتليتكو مدريد (20:00)

أتلانتا – دينامو زغرب (20:00)

مانشستر سيتي – شاختار دونتسيك (20:00)

توتنهام – أولمبياكوس (20:00)