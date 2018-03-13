دوري الأبطال.. قمة نارية بين اليونايتد وإشبيلية ! 

ستكون الأنظار موجهة سهرة اليوم إلى ملعب “أولد ترافورد”، أين يستضيف مانشستر يونايتد نادي إشبيلية لحساب مباراة العودة للدور الثمن نهائي من دوري أبطال أوروبا.

الفريق الضيف يسعى لتحقيق حلم دام أكثر من 60 سنة، أين يثق “مونتيلا” مدرب إشبيلية بكتيبته على تجاوز عقبة اليونايتد.

فأداء الفريق في مباراة الذهاب أكد على جودة فريق “إشبيلية”، رغم أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي.

من جهة أخرى، سيظل مورينيو وفيا لتقاليده وهو يريد الذهاب بعيدا في المنافسة الأوروبية المفضلة له.

وبعد الفوز المحقق ضد ليفربول في البطولة، فإن رفقاء سانشيز عازمون على حسم الأمر والتأهل للدور الربع نهائي.

روما يسعى لقلب الطاولة وشختار يؤمن بحظوظه الكاملة !

مباراة أخرى ستكون مثيرة تلك التي ستجرى على ملعب “الأولمبيكو” بالعاصمة الإيطالية “روما”، أين يستضيف ذئاب العاصمة نادي شختار وعينهم على قلب الطاولة.

فـ “الرومانيستا” تكبدوا الخسارة بنتيجة هدفين لهدف واحد في مباراة الذهاب والفوز بنتيجة 1-0 تعني تأهل الفريق.

لذلك يريد زملاء “دزيكو” الدخول بقوة في المباراة حتى تسهل الأمور نسبيا على الفريق.

من جهة أخرى، نادي شختار الأوكراني يؤمن بكافة حظوظه وهو الذي نجح في الفوز في مباراة الذهاب.

والفائز في هذه المباراة ستراقبه كبار الأندية الأوروبية المتأهلة للدور الربع نهائي، فهو بمثابة الفريق الأسهل نسبيا.