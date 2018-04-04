دوري الأبطال.. “ليفربول” في مواجهة “السيتي” و”روما” يتحدى “برشلونة” !

ستكون الأنظار موجهة سهرة اليوم لمباراتي الدور الربع نهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا، أين ستكون مباراة القمة في إنجلترا.

سيستضيف نادي “ليفربول” متصدر الدوري الإنجليزي “مانشستر سيتي” في مباراة تحمل الكثير من الإثارة.

كما أن المدرب الألماني “يورغن كلوب” يعول على نجمه المصري “محمد صلاح” لدك حصون “السيتي”.

في حين “بيب غوارديولا” لن يترك شيء للصدفة ويعول على نجمه “دي بروين” من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

من جهة أخرى، سيحل نادي روما ضيفا على نادي برشلونة في مباراة تبدو صعبة على أبناء “إيطاليا”.

فرفقاء “دزيكو” يريدون تحقيق أفضل نتيجة ممكنة حتى تبقى الحظوظ كاملة في مباراة العودة.

وفي نفس السياق، رفقاء ميسي يريدون حسم التأهل في “الكامب نو” وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف.

كما أكد المدرب “فالفيردي”، أنّ المباراة لن تكون سهلة كما يظن الجميع.