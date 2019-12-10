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دوري الأبطال.. ليفربول مُهدد بالخروج من الدور الأول ومباريات حاسمة منتظرة !

الرياضة
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دوري الأبطال.. ليفربول مُهدد بالخروج من الدور الأول ومباريات حاسمة منتظرة !
بقلم أمير بهلول

ستكون الأنظار موجهة سهرة اليوم الثلاثاء للجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، والتي ستكون حاسمة من أجل المرور للدور لمقبل.

“ليفربول” حامل اللقب سيكون في مهمة صعبة أمام “سالزبورغ” فوق أرضية ميدان هذا الأخير، فحامل اللقب مهدد بالخروج من الدور الأول.

رفقاء “ماني” مطالبون بتفادي الهزيمة من أجل المرور للدور المقبل، أما “سالزبورغ” فالفوز بنتيجة 1-0 سيؤهله للدور المقبل.

وسيكون الصراع كبيرا بين “انتر ميلان” و”دورتموند” من أجل التأهل رفقة “برشلونة” للدور المقبل.

النادي الإيطالي مطالب بتحقيق الفوز أمام “برشلونة” من أجل التأهل للدور الثاني.

والصراع سيكون كبيرا بين “تشيلسي”، “أجاكس أمستردام” و “فالنسيا” من أجل المرور لدور الثمن النهائي.

مباريات اليوم:

سالسبورغ – ليفربول (18:55)

نابولي – جينك (18:55)

بروسيا دورتموند – سلافيا براغ (21:00)

انتر ميلان – برشلونة (21:00)

ليون – لايبزيغ (21:00)

أجاكس أمستردام – فالنسيا (21:00)

تشيلسي – ليل (21:00)

بنفيكا – زينيت سان بيترسبورغ (21:00)


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=739404

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