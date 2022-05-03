دوري الأبطال.. ماندي بديلا مع فياريال أمام ليفربول !

كشف الحساب الرسمي لفريق فياريال الاسباني عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه ليفربول الانجليزي.

المواجهة مُقررة بداية من الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر لحساب عودة الدور نصف النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

كما ستعرف هاته المواجهة تواجد النجم الدولي الجزائري عيسى ماندي على مقاعد البدلاء.

حيث فضل المُدرب الاسباني للغواصات الصفراء “أوناي إيمري” الاعتماد على ألبيول وتوريس وفويث.

كما كان لقاء الذهاب بملعب آنفيلد قد انتهى بفوز ليفربول الانجليزي بهدفين دون رد.