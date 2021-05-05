دوري الأبطال.. “مانشستر سيتي” في انتظار “ريال مدريد” أو “تشيلسي”

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء، لمباراة العودة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين “ريال مدريد” و”تشيلسي”.

الفريق الملكي يريد الوصول لنهائي دوري الأبطال وقلب الطاولة على “تشيلسي” الذي تعادل معه ذهابا بنتيجة 1-1.

أشبال “زيدان” يريدون مواصلة المغامرة، والإطاحة بـ “البلوز” في عقر ديارهم خاصة أن الملكي يعرف جيدا هذه البطولة.

“الميرنغي” سيستفيد من عودة “راموس” و”فالفيردي” بالإضافة إلى “ميندي” الذين كانوا غائبين عن مباراة الذهاب في حين سيتواصل غياب “فاران” و”فاسكيز”.

من جهة أخرى، نادي “تشيلسي” يريد أن يحقق الأهم ويتأهل لنهائي دوري الأبطال في موسم عرف فيه تذبذب كبير في النتائج.

أشبال “توخيل” عازمون على الإطاحة بـ “ريال مدريد” واللحاق بـ “مانشستر سيتي” في نهائي دوري الأبطال.

مباراة اليوم:

تشيلسي – ريال مدريد (20:00)