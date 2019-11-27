دوري الأبطال.. مباريات “حاسمة” في الجولة “الخامسة”

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بعد مباريات مثيرة أمس الثلاثاء.

البداية ستكون بإسبانيا، أين يستضيف “فالنسيا” نادي “تشيلسي” بملعب “الميستايا” في مباراة مثيرة.

فالثلاثي “أجاكس”، “فالنسيا” و “تشيلسي” بنفس الرصيد من النقاط (7) لكل فريق قبل جولتين من نهاية دوري المجموعات.

في نفس السياق، سيكون ملعب “الكامب نو” مسرحا لأبرز مباريات الجولة الخامسة من دوري الأبطال.

أين يستضيف “برشلونة” نادي “بروسيا دورتموند” في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين.

أما حامل اللقب “ليفربول” فسيكون هو الآخر في مهمة صعبة، أين يستضيف نادي “نابولي” الذي يعاني من أزمة نتائج وأزمة إدارية في الآونة الأخيرة.

مباريات اليوم:

فالنسيا – تشيلسي (18:55)

زينيت سان بيترسبورغ – ليون (18:55)

برشلونة – بروسيا دورتموند (21:00)

سلافيا براغ –إنتر ميلان (21:00)

لايبزيغ – بنفيكا (21:00)

جينك – سالسبورغ (21:00)

ليل – أجاكس أمستردام (21:00)

ليفربول – نابولي (21:00)