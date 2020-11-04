دوري الأبطال.. مباريات مثيرة في الجولة الثالثة

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء لمباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

البداية من إسبانيا أين سيواجه برشلونة نادي “دينامو كييف” هذا الأخير منقوص من بعض اللاعبين بسبب تعرضهم لفيروس كورونا.

كما أن المدرب “كومان” يريد محو خيبة الليغا بالتألق في دوري الأبطال مثلما فعل قبل أسبوع.

من جهة أخرى، يستضيف “تشيلسي” نادي “رين” من أجل مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية.

كما ستتجه الأنظار لمباراة “اليوفي”، أين سيعود “رونالدو” للمشاركة في بطولته المفضلة بعد غيابه بسبب “فيروس كورونا”.

في نفس السياق، سيحل “باريس سان جيرمان” ضيفا على “لايبزيغ” في مباراة مثيرة خاصة أن “البياسجي” سيلعب من دون “مبابي ونيمار” المصابان.

مباريات اليوم:

زينيت سان بيترسبورغ – لازيو (18:55)

إسطنبول باشاك شهير – مانشستر يونايتد (18:55)

إشبيلية – كراستودر (21:00)

تشيلسي – رين (21:00)

برشلونة – دينامو كييف (21:00)

فرينكفاروزي – جوفنتوس (21:00)

كلوب بروج – بورسيا دورتموند (21:00)

لايبزيغ – باريس سان جيرمان (21:00)