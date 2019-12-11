دوري الأبطال.. مباريات مثيرة في الجولة الأخيرة !

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء لمباريات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا والتي ستكون مثيرة.

البداية ستكون بـ “مانشستر سيتي” المتأهل للدور الثاني الذي سيحل ضيفا على “دينامو زغرب” في مباراة ستشهد عودة “محرز” للتشكيلة الأساسية.

“زغرب” يريد الإطاحة بـ “السيتي” وانتظار نتيجة مباراة “شاختار – أتلانتا” من أجل معرفة إمكانية تأهله للدور المقبل.

من جهة أخرى، يريد “ريال مدريد” إنهاء دوري المجموعات بفوز أمام “كلوب بروج” الذي يريد حصد المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي.

أما الفريق الثاني للعاصمة الإسبانية “مدريد”، “الأتليتي” هو مطالب بتحقيق الفوز أمام “لوكوموتيف موسكو” من أجل التأهل للدور المقبل.

مباريات اليوم:

دينامو زغرب – مانشستر سيتي (18:55)

شاختار دونتسيك – أتلانتا (18:55)

باريس سان جيرمان – غلطة سراي (21:00)

كلوب بروج – ريال مدريد (21:00)

بايرن ميونيخ – توتنهام (21:00)

أتلتيكو مدريد – لوكوموتيف (21:00)

باير ليفركوزن – جوفنتوس (21:00)

أولمبياكوس – سرفينا زفيزدا (21:00)