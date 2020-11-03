دوري الأبطال.. محرز في مواجهة سوداني والريال يلعب مصيره أمام الإنتر !

تتجه الأنظار سهرة اليوم الثلاثاء لمباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، والتي تشهد العديد من المباريات المثيرة.

البداية ستكون من إسبانيا، أين يستضيف “ريال مدريد” نادي “إنتر ميلان” في مباراة تعتبر مصيرية لكتيبة “زيدان”.

فالفوز فقط من يبقي “ريال مدريد” في المنافسة من أجل التأهل للدور الثاني بعد خسارته في الجولة الأولى وتعادله في الثانية.

في نفس السياق، يريد نادي “إنتر ميلان” تسجيل نتيجة إيجابية تسمح له بمواصلة المسيرة في دوري الأبطال.

من جهة أخرى، يستضيف “مانشستر سيتي” نادي “أولمبياكوس”، في مباراة ستكون جزائرية فالصراع سيكون بين “محرز” و”سوداني”.

محرز الذي يقدم في مستوى متذبذب في الفترة الأخيرة مع “السيتي” يريد استعادة نغمة الأهداف على حساب “أولمبياكوس”.

أما “رامي بن سبعيني” فسيحط الرحال في أوكرانيا مع فريقه “بروسيا مونشنغلادباخ” لمواجهة متصدر المجموعة “شاختار”.

مباريات اليوم:

لوكوموتيف موسكو – أتليتكو مدريد (18:55)

شاختار دونتسيك – بروسيا مونشنغلادباخ (18:55)

سالزبورغ – بايرن ميونيخ (21:00)

ريال مدريد – إنتر ميلان (21:00)

مانشستر سيتي – أولمبياكوس (21:00)

بورتو – أولمبيك مارسيليا (21:00)

ميتيلاند – أجاكس أمستردام (21:00)

أتلانتا – ليفربول (21:00)