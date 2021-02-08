دوري الأبطال.. محرز والسيتي ممنوعان من دخول ألمانيا رسميا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الإثنين عن نقل مباراة مانشستر سيتي الانجليزي ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في دوري الأبطال صوب المجر.

حساب السيتي نشر أمسية اليوم الإثنين تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيها:

“أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نقل مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني المقرر إقامتها يوم 24 فيفري الجاري بذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال إلى استاد بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست”.

يُذكر أن منع ألمانيا دخول الأجانب الى البلاد بسبب جائحة كورونا دفعت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتغيير مكان إقامة المواجهة.