دوري الأبطال.. محرز يبحث عن الثأر من “مارسيليا” وبن سبعيني يتحدى “الملكي”

تتجه الأنظار سهرة اليوم الثلاثاء إلى منافسة دوري أبطال أوروبا في جولته الثانية التي ستشهد العديد من المباريات المثيرة.

البداية ستكون من ألمانيا، أين يستضيف بروسيا مونشنغلادباخ نادي “ريال مدريد” في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين.

رفقاء “بن سبعيني” وبعد عودته بالتعادل من “ميلانو”، يريدون تحقيق الأهم أمام “الريال” والإطاحة بهم في دوري الأبطال.

المهم لن تكون سهلة ضد خصم أهان “برشلونة” منذ 3 أيام فقط في “الكامب نو”، فرفقاء القائد “راموس” يعلمون جيدا ما يتوجب فعله.

من جهة أخرى، سيكون “محرز” في مهمة الثأر من “مارسيليا” الذي رفض انتدابه بحجة أن ليس لديه المستوى اللازم.

فرفقاء النجم الجزائري وبعد فوزهم أمام “بورتو” في الجولة الأولى يريدون تحقيق العلامة الكاملة في “الفيلودروم”.

في نفس السياق، حامل اللقب “بايرن ميونيخ” يحل ضيفا على “لوكوموتيف موسكو”، في مهمة سهلة على الورق للألمان.

مباريات اليوم:

لوكوموتيف موسكو – بايرن ميونيخ (18:55)

شاختار دونتسيك – إنتر ميلان (18:55)

بورسيا مونشنغلادباخ – ريال مدريد (21:00)

أولمبيك مارسيليا – مانشستر سيتي (21:00)

أتلتيكو مدريد – سالسزبورغ (21:00)

بورتو – أولمبياكوس (21:00)

ليفربول – ميتييلاند (21:00)

أتلانتا – أجاكس أمستردام (21:00)