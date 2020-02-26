دوري الأبطال.. “محرز” يتحدى “ريال مدريد”

ستكون الأنظار موجهة سهرة اليوم الأربعاء لملعب “سانتياغو بيرنابيو”، أين سيواجه “ريال مدريد” نادي “مانشستر سيتي” في ذهاب ثمن نهائي “التشامبينزليغ”.

وأكد “زين الدين زيدان” مدرب “الملكي”، أن فريقه يريد العودة مجددا إلى سكة الانتصارات في منافسته المفضلة.

كما أن رفقاء “راموس” يريدون أن يمحوا الصورة التي ظهروا بها في الموسم الماضي أمام “أجاكس”، ويسعون لإثبات الذات في المباريات الكبيرة.

في نفس السياق، سيكون “رياض محرز” أمام تحدي كبير، وهو مواجهة “ريال مدريد” في “البيرنابيو”، أين طالب “غوارديولا” من لاعبيه “الإستمتاع” بالمباراة.

كما أكد “بيب” أن كل لاعبي “مانشستر سيتي” جاهزين لمقارعة أشبال “زيزو”، وعازمون على رفع التحدي في “البيرنابيو” قبل مباراة العودة.

من جهة أخرى، يستضيف “ليون” نادي “جوفنتوس” في ذهاب الدور الثمن النهائي أين يريد رفقاء “عوار” تحقيق نتيجة إيجابية أمام خصم يطمح للتتويج بلقب دوري الأبطال.

مباريات اليوم:

ريال مدريد – مانشستر سيتي (21:00)

ليون – جوفنتوس (21:00)