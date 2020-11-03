دوري الأبطال.. محرز يخيب السيتي يفوز والريال يتدارك

الرياضة
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دوري الأبطال.. محرز يخيب السيتي يفوز والريال يتدارك صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

خيب سهرة اليوم الثلاثاء  النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” مرة آخرى الآمال المعلقة عليه في فريقه مانشستر سيتي.

الفريق الانجليزي تغلب على ضيفه أولمبياكوس بيرايوس اليوناني بملعب الإتحاد بثلاثية دون رد دون تألق نجم الخضر.

قائد الخضر غادر الميدان في الدقيقة ال68 تاركا مكانه لزميله غابريال خيسوس الذي وقع الهدف الثاني بينما سجل فيران توراس وكانسيلو الهدفين الأول والثالث.

ولحساب الجولة الثالثة دائما تغلب ريال مدريد الإسباني على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بثلاثية لهدفين في قمة دور مجموعات منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.


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