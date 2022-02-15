دوري الأبطال.. محرز يقود تشكيلة السيتي وسليماني بديلا

يقود النجم الدولي الجزائري رياض محرز التشكيلة الأساسية لفريقه مانشستر سيتي الانجليزي سهرة اليوم الثلاثاء.

والتي ستواجه المضيف سبورتينغ لشبونة البرتغالي في لقاء الذهاب من الدور ثمن النهائي لمنافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

كما ستعرف التشكيلة الأساسية للمحليين غياب مهاجم المنتخب الوطني إسلام سليماني الذي سيبدأ المواجهة من كرسي الاحتياط.

موقعة ملعب خوسيه ألفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة ستنطلق على الساعة 21:00 بتوقيت الجزائر.