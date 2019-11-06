دوري الأبطال.. “مدريد” أمام حتمية الانتصار و”السيتي” لضمان التأهل

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء إلى مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، والتي ستكون مثيرة جدا.

البداية ستكون من “إسبانيا”، أين سيواجه “ريال مدريد” نادي “غلطة سراي” في “البيرنابيو” أمام حتمية “الانتصار”.

في حين سيكون رفقاء “فيغولي”، أمام مباراة مصيرية فأي نتيجة غير الفوز ستجعلهم خارج سباق التأهل للدور المقبل.

من جهة أخرى، فسيحل “مانشستر سيتي” ضيفا على نادي “أتلانتا” في “السان سيرو” من أجل ضمان التأهل للدور المقبل.

أما “أتليتكو مدريد” سيواجه “باير ليفركوزن” العنيد فوق أرضية ميدان هذا الأخير، وهي مباراة مهمة للطرفين والخسارة ممنوعة.

مباريات اليوم:

بايرن ميونيخ – أولمبياكوس (18:55)

لوكوموتيف موسكو – جوفنتوس (18:55)

باريس سان جيرمان – كلوب بروج (21:00)

ريال مدريد – غلطة سراي (21:00)

أتلانتا – مانشستر سيتي (21:00)

دينامو زغرب – شختار دونتسيك (21:00)

باير ليفركوزن – أتلتيكو مدريد (21:00)

سرفينا زفيزدا (النجم الأحمر) – توتنهام (21:00)