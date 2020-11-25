دوري الأبطال.. مواجهة نارية في “إيطاليا” والإثارة في “إنجلترا”

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء، لمباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا والتي ستكون مثيرة.

البداية ستكون من “جوسيبي مياتزا”، أين يستضيف “إنتر ميلان” نادي “ريال مدريد” في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين.

“ريال مدريد” سيعاني الأضرار في ذلك الغيابات الكبيرة عن هذه المواجهة أبرزها غياب “راموس” و”بن زيمة” بسبب الإصابة.

في حين أن “إنتر ميلان” استعاد “لوكاكو” الذي غاب عن المباراة الماضية وسيعول عليه كثيرا “كونتي”.

من جهة أخرى، ستكون المباراة مثيرة بين “ليفربول” و”أتلانتا” في “الأنفيلد”، أين يحاول زملاء “ماني” حسم الأمور في هذه المجموعة.

“مانشستر سيتي” يحط الرحال في “اليونان” من أجل الإطاحة بـ “أولمبياكوس” وحسم التأهل للدور الثمن النهائي.

رفقاء “محرز” يريدون تحقيق العلامة الكاملة والتأهل كمتصدر للمجموعة.

مباريات اليوم:

بروسيا مونشنغلادباخ – شاختار (18:55)

أولمبياكوس – مانشستر سيتي (18:55)

بايرن ميونيخ – ريد بول سالزبورغ (21:00)

أتلتيكو مدريد – لوكوموتيف موسكو (21:00)

إنتر ميلان – ريال مدريد (21:00)

مارسيليا – بورتو (21:00)

ليفربول – أتلانتا (21:00)

أجاكس أمستردام – ميتييلاند (21:00)