دوري الأبطال.. “مورينيو” لمواصلة المغامرة و”أتلانتا” تبحث عن المفاجأة !

بعد أول مباراتين لدوري أبطال أوروبا أين كانت الإثارة حاضرة، ستكون مواجهتي سهرة الأربعاء قوية أيضا.

البداية ستكون في إنجلترا أين يستضيف “توتنهام” نادي “لايبزيغ” في مباراة ستكون صعبة على “مورينيو” الذي بات بحاجة للبحث عن بدائل للفريق.

فبعد إصابة “كاين” ومغادرة “إيركسون”، الكوري “سون” هو الآخر أصيب أمس الثلاثاء وخضع لعملية جراحية ستبعده عن الميادين لعدة أسابيع.

في نفس السياق، يريد “لايبزيغ” الألماني بقيادة مدربه الشاب “ناغليسمان”، تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب “توتنهام”.

من جهة أخرى، سيستضيف “أتلانتا” نادي “فالنسيا” في مباراة متكافئة كما أن الفريق الإيطالي يريد مواصلة المغامرة.

مباريات اليوم:

توتنهام – لايبزيغ (21:00)

أتلانتا – فالنسيا (21:00)