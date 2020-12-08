دوري الأبطال.. “ميسي” يُواجه “رونالدو” بذكريات الكلاسيكو !

تتجه الأنظار سهرة اليوم الثلاثاء لمباريات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

البداية ستكون بقمة الجولة الأخيرة، أين يحل “جوفنتوس” ضيفا على “برشلونة” في مباراة ستحدد متصدر المجموعة.

لكن الأبرز من هذا أن عالم كرة القدم سيشاهد تحدي جديد بين “كريستيانو رونالدو” و”ليو ميسي”، بعد أن غاب الدون عن مباراة الذهاب بسبب “فيروس كورونا”.

من جهة أخرى، يلعب “مانشستر يونايتد” مصيره أمام “لايبزيغ” فكلا الفريقين بـ 9 نقاط والمباراة ستكون بمثابة نهائي مصغر.

في نفس السياق، وفي نفس المجموعة فإن “باريس سان جيرمان” يريد حسم الأمور والتأهل في صدارة المجموعة في حالة فوزه أمام “باشاك شهير”.

مباريات اليوم:

لازيو – كلوب بروج (18:55)

زينيت سان بيترسبورغ – بروسيا دورتموند (18:55)

برشلونة – جوفنتوس (21:00)

باريس سان جيرمان – إسطنبول باشاك شهير (21:00)

لايبزيغ – مانشستر يونايتد (21:00)

دينامو كييف – فرينكفاروزي (21:00)

تشيلسي – كراسنودار (21:00)

رين – إشبيلية (21:00)