دوري السوبر الأوروبي.. بيريز يخرج عن صمته ويرد على “اليويفا”

رد رئيس فريق ريال مدريد الإسباني “فلورنتينو بيريز” سهرة الإثنين على تحذيرات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا بعد إنشاء مُنافسة دوري السوبر الأوروبي.

“بيريز” الذي يُعتبر رئيس رابطة دوري السوبر الأوروبي قال لبرنامج الشيرينغتو الإسباني:”عندما لا تملك دخلا آخر غير النقل التلفزيوني فالحل هو بطولة دوري السوبر بدلا من دوري الأبطال لنكون قادرين على تخفيف ما خسرناه”.

“مباراة بين البارصا ومانشستر ستكون مسلية أكثر من مباراة لمانشستر ضد فريق متواضع في دوري الأبطال، وهذا ما يطلبه المشجعون، وسنربح الأموال”.

“سنتحدث مع الفيفا واليويفا، ولا أعرف لماذا يجب أن يغضبوا؟ بطولاتهم لا تُحقق لنا الدخل الضروري”

وعن عدم مُشاركة اللاعبين في المونديال والمنافسات الدولية:”عليهم أن يكونوا هادئين، لأن هذه التهديدات لن تحدث”.

وعن تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قال بيريز:”الإهانة التي وجهها لأنييلي غير مقبولة على الإطلاق”.