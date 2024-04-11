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الرياضة

دوري المؤتمرات.. أولمبياكوس يتجاوز فينرباتشي وليل يسقط أمام أستون فيلا

بقلم فيصل زيان بوزيان
دوري المؤتمرات.. أولمبياكوس يتجاوز فينرباتشي وليل يسقط أمام أستون فيلا
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شهدت نتائج مواجهات الدور الربع النهائي لمنافسة دوري المؤتمرات، تسجيل نتائج متباينة.

حيث انتهت مواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي أمام فيورنتينا الإيطالي بالتعادل السلبي، فيما حقق ألمبياكوس اليوناني فوزا صعبا أمام فينرباتشي التركي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين.

كما حقق كلوب بروج البلجيكي الفوز داخل الديار بهدف دون مقابل أمام باوك سالونيكا اليوناني، وفاز أستون فيلا الإنجليزي أمام ليل الفرنسي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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