دوري المؤتمرات الأوروبي.. براهيمي يُسجل أمام كولن بتمريرة من عطال

سجل سهرة اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري، بلال براهيمي، هدفا جميلا مع فريقه نيس الفرنسي.

حيث وقع الجناح الأيمن الهدف الثاني لفريقه في مرمى المُضيف كولن الألماني في اللقاء الذي شارك فيه أساسيا.

وجاء هدف براهيمي بعد تمريرة حاسمة من مواطنه يوسف عطال الذي شارك أساسيا أيضا.

وعرفت هاته المواجهة التي تندرج ضمن الجولة السادسة من دور المؤتمرات الأوروبي، مُشاركة، هشام بوداوي أساسيا أيضا.