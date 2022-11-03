دوري المؤتمرات الأوروبي.. براهيمي يُسجل أمام كولن بتمريرة من عطال
بقلم حواز عبد النور
سجل سهرة اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري، بلال براهيمي، هدفا جميلا مع فريقه نيس الفرنسي.
حيث وقع الجناح الأيمن الهدف الثاني لفريقه في مرمى المُضيف كولن الألماني في اللقاء الذي شارك فيه أساسيا.
وجاء هدف براهيمي بعد تمريرة حاسمة من مواطنه يوسف عطال الذي شارك أساسيا أيضا.
وعرفت هاته المواجهة التي تندرج ضمن الجولة السادسة من دور المؤتمرات الأوروبي، مُشاركة، هشام بوداوي أساسيا أيضا.
Cette frappe de Billal Brahimi qui permet à Nice de mener 2-0 ! 😍⚽️🇩🇿
— La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) November 3, 2022
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