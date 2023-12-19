دوري “روشن” يتغنى بمحرز

أشاد الحساب الرسمي لدوري “روشن” السعودي، بفنيات قائد الخضر، رياض محرز، المتألق رفقة ناديه الأهلي، في الموسم الجاري.

ونشر حساب دوري “روشن” السعودي، فيديو لمحرز، راوغ خلاله لاعب المنافس بلمسة واحدة، قبل أن يروض الكرة بطريقة مميزة.

كما أرفض حساب دوري “روشن” على منصة “إكس” اليوم الثلاثاء، مراوغة محرز، بعبارة “شيء من السحر”.

ويقدم الدولي الجزائري، مستويات راقية رفقة الأهلي الذي التحق به الصائفة الماضية، قادما من مانشستر سيتي الانجليزي، وفي 18 مشاركة بين الدوري والكأس، سجل محرز، 8 أهداف وصنع 7 أخرى.