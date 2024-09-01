دوري “روشن” يشيد بالبداية المثالية لحسام عوار

أشاد الحساب الرسمي لدوري “روشن” السعودي، على منصة “إكس” بالبداية المثالية للدولي الجزائري، حسام عوار، رفقة ناديه الاتحاد السعودي.

وانضم عوار، إلى اتحاد جدة، خلال فترة التحويلات الصيفية الماضية، قادما من روما الايطالي، بعقد يستمر إلى صيف 2028.

ونشر حساب دوري “روشن” فيديو، يوثّق هدفي عوار، في الجولتين الأولى والثانية من الدوري السعودي، وأرفقها بتعليق: ” رجل الأوقات الحاسمة.. حسام عوار يلبي نداء الاتحاد دائما”.

وكان عوار، قد قاد الاتحاد لفوز مثير في جولة الافتتاح على حساب الخلود، بهدف من دون مقابل، سجله عند الدقيقة 90+4.

قبل أن يعود ويسجل هدف الفوز (1-2)، في الجولة الثانية، أمام التعاون، من ركلة جزاء في حدود الدقيقة 90+8، وهو ما جعله محل إشادة واسعة في الوسط الإعلامي السعودي.