دوري أبطال آسيا .. عوار هدافا في مواجهة الغرافة

بصم الدولي الجزائري، حسام عوار، على تسجيل هدف لناديه الاتحاد السعودي، في المواجهة الجارية حاليًا أمام الغرافة القطري.

وتجرى المواجهة بملعب الملك عبد الله الدولي بجدة، لحساب الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة (مجموعة الغرب).

وشارك عوار أساسيًا منذ انطلاق اللقاء، ونجح في تعزيز تقدّم فريقه عند الدقيقة الـ20، بعدما استقبل تمريرة محكمة من زميله، دومبيا، داخل منطقة العمليات، ليسدد كرة متقنة استقرت في الشباك.

ويواصل حسام عوار تقديم مستويات لافتة مع الاتحاد في المنافسة القارية، ليُثبت مجددًا قيمته الفنية ودوره الحاسم في المباريات الكبرى.

يواصل الدولي الجزائري حسام عوار تقديم موسم مميز مع نادي الاتحاد، إذ خاض 19 مباراة في مختلف المسابقات. أسهم خلالها في 7 أهداف (4 أهداف و3 تمريرات حاسمة). مؤكّدًا حضوره التهديفي بتسجيله في دوري روشن السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، ليبرهن على دوره الحاسم وتأثيره المتواصل مع الفريق هذا الموسم.