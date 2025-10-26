دوري الأبطال.. مدرب مولودية الجزائر يعلن التشكيلة الأساسية في مواجهة كولومب

أعلن مدرب مولودية الجزائر، رولاني موكوينا، عن التشكيلة الأساسية في المواجهة المنتظرة أمام نادي كولومب سبورتيف الكامروني، بملعب الشهيد “علي لابوانت” بالدويرة.

ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.

واعتمد رولاني موكوينا، على مجموعة من اللاعبين الذين يمثلون مزيجا بين الخبرة والطموح. مع الحفاظ على الركائز الأساسية التي شكلت قوة الفريق في الجولات الماضية.

وتأتي اختيارات المدرب الجنوب إفريقي بهدف ضمان التوازن بين الدفاع والهجوم، من خلال إشراك عناصر قادرة على صناعة الفارق في الخط الأمامي، ما يؤكد نيتة في افتتاح باب التسجيل مبكّرا.

للإشارة تجري المباراة دون جمهور بسبب العقوبة المسلطة من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على مولودية الجزائر.

ويذكر أن المولودية تعادلت مع الفريق الكامروني في مباراةو الذهاب بهدف لمثله.