دور الأولياء قبل عودة أبنائهم لمقاعد الدراسة

يلعب الأولياء دورا كبيرا في تحضير أبنائهم نفسيا من أجل الدخول المدرسي خاصة الذين يلتحقون بمقاعد الدراسة لأول مرة.

يجد الكثيرمن الأولياء في أخر أيام العطلة الصيفية صعوبة كبيرة في إقناع أبنائهم بعودة الدخول المدرسي والرجوع الى مقاعد الدراسة.

وخاصة بعد تعود الأطفال على اللعب و السهر إلى ساعات متأخرة من الليل وعدم الاستيقاظ في ساعات مبكرة .

والذين تجدهم لا يريدون العودة الى المدارس .

فتجد الأولياء يحاولون قدرالمستطاع اقناع أبنائهم بأن أيام العطلة انتهت وأن أيام الدراسة على وشك البداية.

ويحضرونهم نفسيا طيلة أخر أيام العطلة الصيفية من حيث المراجعة وتحفيزهم على الدراسة .

وخاصة الذين يلتحقون لأول مرة بالمدرسة .

فتجدهم متخوفين من احتكاكهم بأشخاص لا يعرفونهم والابتعاد عن أولياءهم وأفراد عائلاتهم طيلة اليوم .