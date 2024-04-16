“دور الرقمنة في الوقاية من الفساد و مكافحته”..محور ملتقى وطني بجامعة جيجل

تحتضن هذا الخميس، قاعة المحاضرات الكبرى ،جرفي مبارك ،بجامعة محمد الصديق بن يحي بولاية جيجل.أشغال ملتقى وطني تحت عنوان “دور الرقمنة في الوقاية من الفساد ومكافحته ” .بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية. و الوقاية من الفساد و مكافحته.وذلك تحت رعاية البروفيسور كمال بداري وزير التعليم العالي و البحث العلمي.

وهو الملتقى الذي يترأسه مدير الجامعة، بالإضافة إلى الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي و البحث العلمي البروفيسور مسعود عمارنة .وتحت إشراف البروفيسور سليمة مصراتي رئيسة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته.

كما أفاد البروفيسور مسعود عمارنة الأمين العام للاتحادية، فإن الملتقى يهدف إلى إبراز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. و الوقاية منه في آفاق 2023/2027 وكذا الإستراتيجية الوطنية للرقمنة. وتحديد مفهوم التحول الرقمي وأهميته وفعاليته في الوقاية من الفساد. ومكافحته بالإضافة دراسة وتقييم مسار الرقمنة في قطاع التعليم العالي و البحث العلمي.

كما سيشهد. الملتقى إلقاء مداخلات هامة ينشطها أكاديميون و أساتذة جامعيون على غرار عضو السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته الأستاذ حمزة خضري.

واستنادا إلى ذات المتحدث فإن أشغال الملتقى ستتوج بتوصيات ونتائج من شأنها التغلب على الصعوبات التي تحول دون فعالية. التحول الرقمي في الوقاية من الفساد. ومكافحته وكذا تقديم الحلول للإشكاليات المطروح.خاصة وأنه سيتناول عدة نقاط و محاور هامة.

على غرار التحول الرقمي والفساد ،الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد .ومكافحته ضمن الإطار القانوني والمؤسساتي. مساهمة التحول الرقمي في الوقاية من الفساد ومكافحته ـ العلاقة والآليات ـ بالإضافة إلى فعالية التحول الرقمي وتحدياته في الوقاية من الفساد ومكافحته .قطاع التعليم العالي و البحث العلمي نموذجا.

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