العاصمة: دور السبيل لاستقبال مرافقي المرضى القادمين من ولايات بعيدة

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، اليوم الخميس، في أول أيام شهر رمضان المبارك، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية الجزائر العاصمة. حيث أشرف خلالها على تدشين عدد من المرافق التابعة للقطاع، ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى. في إطار دعم الهياكل الدينية وتعزيز رسالتها الروحية والاجتماعية.

وقد تميزت هذه الزيارة بتدشين دار السبيل ببني مسوس كإحدى أبرز المبادرات الاجتماعية التي يشهدها القطاع. خصِّصت لاستقبال مرافقي المرضى وبعض الحالات التي تستدعي الإقامة المؤقتة قرب المؤسسات الاستشفائية. بهدف تمكين المرضى القادمين من ولايات بعيدة من استكمال فحوصاتهم وعلاجهم في ظروف إنسانية تحفظ كرامتهم وتخفف عنهم أعباء التنقل والإقامة.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكد الوزير أن دور السبيل تمثل رافدًا أساسيًا من روافد تفعيل الأوقاف الخيرية. وتجسيدًا عمليًا لقيم التضامن والتكافل التي يحرص القطاع على ترسيخها، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك. مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تندرج ضمن برنامج الحكومة الرامي إلى تعزيز البعد الاجتماعي للمؤسسات الدينية.

كما أبرز أن هذه الديناميكية تشمل مختلف ولايات الوطن، من خلال استلام مساجد جديدة قبل حلول رمضان. لتمكين المواطنين من أداء الشعائر في أحسن الظروف. إلى جانب دعم التعليم القرآني وتوسيع فضاءات العمل الخيري. بما يعكس مكانة بيوت الله كمؤسسات جامعة بين الرسالة الروحية والخدمة الاجتماعية.

