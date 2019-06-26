دور عجزة «بريفي» للتكفل بالمسنين في الجزائر.. بشروط

النهار تنشر مضامين المرسوم التنفيذي الذي يحدد مكان إنشائها وكيفية تنظيمها

50 شخصا فقط كحد أقصى لكل مؤسسة للتكفل بالأشخاص المسنين

دور رعاية المسنين الخاصة يجب أن تُصرح بأموالها كل نهاية سنة

المؤسسات الخاصة يمكنها الاستثمار في نمطين من الاستقبال «نهاري وإقامي»

لجنة خاصة للرد على طلبات إنشاء مؤسسة خاصة بالتكفل بالمسنين خلال 20 يوما

أفرجت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن دفتر الشروط الخاص بفتح مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين، وفق نمطين النهاري والإقامي.

لاسيما منهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والموجودين في وضعية صعبة، أين تم تحديد عدد الأشخاص المتكفل بهم بـ50 شخصا للمؤسسة الواحدة.

50 شخصا فقط كحد أقصى لكل مؤسسة للتكفل بالأشخاص المسنين

ووفقا للمرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء المؤسسات الخاصة باستقبال الأشخاص المسنين، فيمكن للمستفيد الاعتماد، استغلال نمطين في الاستقبال «نهاري وإقامي».

لاسيما منهم ذوي الاحتياجات الخاصة والموجودين في وضعية صعبة، أين تم تحديد عدد الأشخاص المتكفل بهم 50 شخصا للمؤسسة الواحدة.

وفي حال الجمع بين نمطي الاستقبال لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز طاقة استيعاب المؤسسة 100 شخص.

شروط إنشاء مؤسسة خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين

يتعين على المؤسسة أو الممثل القانوني للشخص المعنوي تقديم ملف إداري وتقني مرفوق بدفتر الأعباء، بالنسبة للشخص الطبيعي يقدم شهادة ميلاد صاحب الطلب.

شهادة الجنسية، السوابق القضائية، برنامج التكفل المؤسساتي والطبي والنفسي والاجتماعي، وكذا النشاطات المقدمة.

قائمة المستخدمين الإدرايين والتقنين تبين الشهادات والمؤهلات المطلوبة التي يحوزونها، بيان وصفي للمحلات والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية.

السند القانوني لشغل المحلات، بطاقة تقنية تبين طاقة استقبال المؤسسة وموقعها، شهادة مطابقة تعدها المصالح التقنية أو إذا تعذر ذلك.

تقرير الخبرة تعد مصالح المراقبة التقنية للبناء للبلدية أو مكتب دراسات، أما بالنسبة للشخص المعنوي نفس الشروط تضاف إليها نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.

أما بخصوص الالتزامات التقنية للمؤسسات الخاصة، يجب أن يكون الهيكل بعيدا عن مصادر الأذى التي من شأنها أن تلحق ضررا بأمن المقيمين وصحتهم.

تخصيص غرف فردية أو ثنائية مزودة بكل التجهيزات الضرورية، لاسيما منها الحمامات والمراحيض، ضمان التهوية في مختلف فضاءات المركز.

فتح أبواب الدخول باتجاه الخارج ووجوب استيفاء المحلات كل مقاييس الأمن والنظافة.

ضمان مجال رؤية كبيرة للمستخدمين المكلفين بمراقبة دائمة للمقيمين النوافذ والفتحات والرواشن والأبواب الزجاجية وتجنب المساحات والزوايا الخفية.

المؤسسات الخاصة ملزمة بالتصريح بأموالها كل نهاية سنة

كما حددت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة التزام المؤسسة الخاصة التصريح عند تأسيسها، ومبالغ تمويلها للوزارة المكلفة بالتضامن.

إلصاق قائمة الخدمات والتسعيرات الخاصة بالتكفل بالمقيمين، كما ألزمت الوزارة المؤسسات الخاصة بتسهيل عمليات المراقبة من قبل أعوان مديرية النشاط الاجتماعي.

هذه المعايير التقنية لإنشاء الهياكل للمؤسسات!

كما تم تحديد المعايير التقنية في تجهيز الأبواب بمقابض واقية من شد الأصابع، تبليط الأرضية بمواد غير زلجة.

تزويد الهيكل بمخارج النجدة مفتوحة باستمرار وضمان سهولة وصول الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى جميع الفضاءات واستعمال أثاث يستجيب لمعايير الأمن.

كما حددت الوزارة الوصية ضرورة توفير المؤسسات الخاصة على فضاء الاسترخاء، والذي يحتوي على مقاعد الجلوس مساحات خضراء.

كما يجب على المؤسسة توفرها على مكتبة ومكاتب إدراية وغرفة الجلوس وقاعة علاج مزودة بالعتاد الاستعجال الأولي.

20 يوما للرد على طلب إنشاء مؤسسة خاصة للتكفل بالمسنين

كما أمرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إنشاء لجنة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي بالولايات.

تضم 10 ممثلين عن كل قطاعات وتكليفهم بدراسة الطلبات الإنشاء المؤسسات الخاصة في آجال أقصاها 20 يوما.

كما الزمت الوزارة الوصية تسمية المؤسسات الخاصة نفس التسميات المخصصة للمؤسسات العمومية لاستقبال الأشخاص المسنين .

التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، كما يجب أن لا تتضمن تسميات ومرجعيات دولية أو أجنبية.