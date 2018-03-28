دوفيلبان: المصالحة بين الجزائريين والفرنسيين يجب أن تمر بحوار صادق

رافع رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، دومينيك دوفيلبان، امس بالجزائر العاصمة.

من أجل انشاء هيئة مشتركة بين الجزائر وفرنسا لجمع الشهادات حول المرحلة الاستعمارية.

ودعا دوفيلبان خلال ندوة موسومة “التوفيق بين الصمت: اعطاء الكلمة للسلام”.

إلى انشاء هيئة مشتركة لجمع شهادات جيل يرحل عنا حاملا معه جزءا حيا من هذه الذاكرة المشتركة.

التي يتقاسمها الجزائريون والفرنسيون الذين عايشوا مرحلة الاستعمار الفرنسي بالجزائر.

وأضاف قائلا الكلمة هي الوحيدة التي تشفي وتفتح سبيل الصفح.

التوفيق بين الصمت هو الذهاب إلى أعمق ما نريد قوله، ان نتصرف سويا بإعطاء، أولا، الكلمة للشهود والتاريخ.

نحتاج إلى كلمة واضحة و قوية يكون لها معنى.

وأشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أن فرنسا والجزائر لهما علاقة معقدة وحميمة مبنية على التباعد والتقارب والصمت.

حيث أننا بدأنا في الخروج من هذا المنطق الانغلاقي بعد ما يقارب 60 سنة من الاستقلال.

واعتبر أن “المصالحة بين الشعوب خاصة الجزائريين والفرنسيين يجب أن تمر بحوار صادق”.

مضيفا أنه “حانت ساعة الهدوء والاعتراف بالجرائم المرتكبة خلال الفترة الاستعمارية.

مثلما قام به الرئيس إيمانويل ماكرون وقبله فرانسوا هولاند.

بمنح الاعتراف العمومي اللازم لضحايا 17 أكتوبر 1961 وضحايا 8 ماي 1945.