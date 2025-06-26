دوكو يُشيد بآيت نوري: “من الممتع اللعب بجانبه… لقد تأقلم بسرعة مذهلة”

في تصريح لافت عقب فوز مانشستر سيتي أمام يوفنتوس، بخماسية مقابل هدفين، برسم الجولة الثالثة للمجموعة السابعة في كأس العالم للأندية 2025.

عبّر الدولي البلجيكي جيريمي دوكو عن إعجابه الكبير بزميله الجزائري، ريان آيت نوري، مؤكدًا أنه إضافة نوعية للفريق السماوي منذ التحاقه هذا الصيف بالفريق.

وفي حديثه للإعلام، قال دوكو: “ريان آيت نوري لاعب من مستوى عالٍ جدًا. تأقلم بشكل سريع ومذهل مع أجواء الفريق، وهذا ليس بالأمر السهل في نادٍ بحجم مانشستر سيتي”.

وأضاف البلجيكي: “ريان يمتلك القدرة على اللعب كوسط ميدان أو على الرواق، ما يجعله عنصرًا تكتيكيًا مهمًا. شخصيًا، أستمتع كثيرًا باللعب إلى جانبه.”

كما أشار دوكو كذلك إلى أن العامل اللغوي ساعد في تسهيل الاندماج بينهما داخل المجموعة: “هو يتحدث الفرنسية، لذلك التواصل بيننا سهل جدًا، وهناك انسجام طبيعي. أنا سعيد جدًا بوجوده معنا”.