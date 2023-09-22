دولة أوربية ترفض توسيع منطقة شنغن

أكد رئيس الوزراء النمساوي، كارل نيهامر، معارضة حكومته لتوسيع منطقة شنغن بلا حدود. لافتًا إلى أن الحماية الحالية للحدود الخارجية غير كافية كفاية للتوسيع. مدعيًا أن الضوابط المؤقتة على الحدود بين دول شنغن هي دليل على أن المنطقة لا يمكنها استيعاب أعضاء جدد.

وبالرغم من استياء رومانيا وبلغاريا بسبب رفض النمسا إدراج البلدين في منطقة شنغن للاتحاد الأوروبي الخالية من الحدود. ما زالت المستشارة الاتحادية متمسكة بحق النقض.

وأكد نيهامر، لصحيفة “كلاين تسايتونج”، أنه “لا يمكن تنفيذ التوسع إلا عندما تعمل حماية الحدود الخارجية، وهذا ليس الوقت المناسب”.

كما أشار إلى الضوابط المؤقتة على الحدود بين دول شنغن، مبررًا إحداها من بين أمور أخرى. بسبب ضغط الهجرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وفي الآونة الأخيرة، هددت رومانيا بمقاضاة النمسا بسبب حق النقض. إذ لا يتم التحكم في الحدود عن طريق أعضاء دول شنغن.