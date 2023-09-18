دولة أوروبية تبحث عن مصففات الشعر

النمسا هي إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي أبلغت عن نقص في الصناعات المختلفة. وكانت مهنة تصفيف الشعر هي الأحدث التي انضمت إلى القائمة.

وكما كشفت السلطات، فإن البلاد في حاجة فورية لمصففي الشعر. حيث تعاني أجزاء عديدة من البلاد من النقص وعدم القدرة على ملء وظائف تصفيف الشعر.

وتشير البيانات إلى أن هناك حاجة شديدة حاليًا لمصففي الشعر في النمسا العليا وسالزبورغ وستيريا وتيرول وفورارلبرغ.

ومع استمرار تزايد الحاجة إلى مصففي الشعر، فهذا يعني أن مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. الذين هم عمال ماهرون في هذا المجال سيكونون قادرين على الوصول إلى سوق العمل في النمسا بسهولة أكبر.

يجب على مصففي الشعر الأجانب المهرة الذين يرغبون في التقديم والانتقال إلى النمسا لأغراض العمل. ملاحظة أنه لا يمكنهم الحصول على وظيفة إلا في أحد أجزاء البلاد المتضررة من النقص.

وتواجه عشرات الصناعات الأخرى أيضًا نقصًا في العمال المهرة. بشكل عام، تعتبر المهن التي يتم تسجيل 1.5 باحث عن عمل لها كحد أقصى لكل وظيفة شاغرة تعاني من نقص.

ويسمح للعمال المهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي بدخول النمسا لأغراض العمل بموجب البطاقة الحمراء والبيضاء والحمراء. وعند التقدم لإحدى الوظائف المدرجة في قائمة النقص. حيث يجب أن يكون جميع المتقدمين قادرين على تقديم دليل على التدريب الكامل على موضع.

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علاوة على ذلك، عند التقدم للحصول على البطاقة، يجب على مواطني الدول الثالثة أيضًا تقديم دليل على تلقي عرض عمل. في النمسا وإثبات أن صاحب العمل على استعداد لتعويضهم عن الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في القانون.

وأخيرًا، يجب على مواطني الدول الثالثة المتقدمين للحصول على البطاقة إثبات حصولهم على 55 نقطة على الأقل. من قائمة المعايير. وتشمل قائمة معايير الأهلية للعمال المهرة المؤهلات والخبرة العملية والمهارات اللغوية. من بين أمور أخرى.

ويمكن تقديم طلب الحصول على البطاقة الحمراء والبيضاء والحمراء من بلد إقامة مقدم الطلب. أو يمكن لصاحب العمل المحتمل القيام بذلك لدى السلطات النمساوية المختصة.

عند التقدم بطلب للحصول على البطاقة الحمراء والبيضاء والحمراء. يتعين على المتقدمين تقديم وثيقة سفر صالحة، وصورة يجب ألا يزيد عمرها عن ستة أشهر، وإثبات شراء تأمين صحي يغطي جميع المخاطر.

قد تطلب منك الهيئة أيضًا تقديم مستندات أخرى على أساس كل حالة على حدة. على سبيل المثال، تطلب العديد من السلطات تقديم مقتطف من سجلات الشرطة. (أو شهادة حسن السيرة والسلوك) في حالة تقديم الطلبات لأول مرة.