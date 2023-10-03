دولة أوروبية تبيع تصاريح العمل

قررت الحكومة السويدية رفع متطلبات المعيشة للعمال المهاجرين. مما يشير إلى أن العمال المهاجرين يجب أن يحصلوا على دخل لا يقل عن 80 في المائة من متوسط الراتب في البلاد. مع دخول التغيير في القانون واللوائح حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل السويدية، يهدف الإجراء الجديد إلى الحد من هجرة العمالة. ذات المهارات المنخفضة ومكافحة الاحتيال وكذلك سوء المعاملة المرتبطة بهجرة اليد العاملة.

وتعتقد السلطات أنه في كثير من الحالات، يمكن أن تتم هجرة العمالة ذات المهارات المنخفضة. من قبل أشخاص يعيشون بالفعل في البلاد.

– إن رفع متطلبات المعيشة بشكل صحيح هو خطوة مهمة في عمل الحكومة لتشديد شروط هجرة العمالة. ويهدف المستوى إلى الحد من الاحتيال والاستغلال المرتبط بهجرة اليد العاملة وضمان حصول المزيد من الأشخاص الموجودين بالفعل في السويد على الوظائف المتاحة.

وقالت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرجارد “سيتعين على العمال المهاجرين. الحصول على حوالي 2900 يورو ليكونوا مؤهلين للحصول على تصريح عمل. مع الأخذ في الاعتبار أن متوسط الأجر في السويد لشهر جويلية كان 3614 يورو، مع اختلاف هذا المبلغ حسب المهنة.

ومع ذلك، يتمتع العمال في السويد بأدنى متوسط ساعات عمل أسبوعيًا في أوروبا. حيث كشف تقرير حديث صادر عن يوروستات أن العمال السويديين يخدمون 38.9 ساعة أسبوعيًا.

بالمقارنة مع هولندا التي لديها متوسط 33.2 ساعة في الأسبوع، فإن ساعات العمل السويدية أطول. ولكن بالمقارنة مع اليونان، حيث يتعين على العمال العمل حوالي 41 ساعة في الأسبوع، في المتوسط، تقف السويد في المنتصف.

بالمقارنة مع الدول الأخرى في المنطقة، فإن متوسط ساعات العمل في السويد أعلى. حيث يخدم العمال النرويجيون 35.5 ساعة في الأسبوع، والعمال الدنماركيون حوالي 35.4. بينما يخدم العاملون في فنلندا حوالي 36.2 ساعة.