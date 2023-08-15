دولة أوروبية ترفض نصف تأشيرات شنغن المطلوبة

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من بين 120،876 طلب تأشيرة قدمها مقدمو طلبات أتراك في قنصليات أنقرة وإدرنة واسطنبول وإزمير في عام 2022. رفضت السلطات الألمانية 39.7٪ طلبًا، مما جعل ألمانيا الدولة الرائدة في رفض معظم طلبات التأشيرة من تركيا.

وفقًا لإحصاءات شنغن، بلغ إجمالي عدد طلبات التأشيرات المقدمة من الأتراك 223 ألف و699. مع الموافقة على 922،174 طلبًا ، في حين بلغت حصة تأشيرات الدخول المتعدد 78.2٪.

وهذا يعني أنه تم إصدار 504.220 تأشيرة دخول متعددة للأتراك في عام 2022. تم إصدار 137.980 منها من قبل السلطات الألمانية. وهو ما يمثل 34.5 في المائة من جميع MEVs الصادرة.

ويتم رفض معظم الطلبات مع اليونان وفرنسا وهولندا. وبشكل أكثر تحديدًا، اليونان هي الدولة الثانية التي تلقت معظم طلبات التأشيرة لهذه الجنسية.

وفقًا للطلبات المرفوضة، رفضت فرنسا وهولندا 21.4 و 19.9 في المائة على التوالي. من ناحية أخرى ، كان لدى اليونان أقل معدل رفض من بين كل هذه البلدان الأربعة. حيث تم رفض 9.6 في المائة من جميع الطلبات المقدمة من المتقدمين الأتراك.

وشكلت طلبات الحصول على التأشيرة المرفوضة التي قدمها مواطنون أتراك 21.4 في المائة من إجمالي الطلبات المقدمة.

من ناحية أخرى ، كان معدل الرفض من قبل السلطات الفرنسية والهولندية أقل قليلاً – 13.4 و 19.9 في المائة على التوالي.

ومع ذلك ، تباينت حصة MEVs الصادرة للمواطنين الأتراك بين هذه البلدان. حيث سجلت ألمانيا أدنى معدل – 78.2 في المائة بينما أصدرت اليونان أكبر قدر من MEVs للأتراك. بما يتناسب مع عدد المتقدمين – 89.8 في المائة.