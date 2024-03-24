دولة أوروبية تسهل التأشيرة للطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض

قد تصبح ألمانيا وجهة مفضلة للطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض. بفضل لوائح التأشيرات الجديدة التي تسمح للطلاب الدوليين بالعمل قبل بدء دراستهم هناك.

ويتيح قانون العمال المهرة الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس، للطلاب الأجانب العمل أثناء دراستهم. وهي خطوة من المتوقع أن تجلب المزيد من العمال المهرة إلى ألمانيا. الدولة التي تتمتع بأقوى اقتصاد في الاتحاد الأوروبي وثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وسيوفر الجزء الثاني من قانون العمال المهرة، الذي يتبع الجزء الأول الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2023، مزايا لعدة فئات، بما في ذلك المتقدمين للتلمذة الصناعية والخريجين، من بين آخرين.

وتسمح تأشيرة طلبات الدراسة للطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي بالقدوم إلى ألمانيا قبل تسعة أشهر. والعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة في الأسبوع.

خلال هذا الوقت، يمكنهم إكمال الدورات باللغتين الإنجليزية والألمانية. اعتمادًا على لغة الدورة الخاصة بهم، وإعداد طلباتهم، والتعرف على البلد.

كما سيمكن القانون الجديد الآن الطلاب الدوليين من العمل من 120 إلى 140 يومًا كاملاً في السنة. أو 280 نصف يوم في السنة التقويمية. يمكن أن تؤثر التغييرات الجديدة بشكل خاص على الطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض.

كما سمح القانون السابق للطلاب الطامحين بالقدوم إلى ألمانيا قبل تسعة أشهر من بدء دراستهم. لكن لم يسمح لهم بالعمل خلال هذه الفترة.

ويُسمح أيضًا لأولئك الذين يرغبون في إكمال التدريب المهني في ألمانيا بالعمل أثناء مواصلة بحثهم.

وهناك متطلبان رئيسيان للمتقدمين هما إتقان اللغة الألمانية بمستوى B1 وأن يكونوا تحت سن 35 عامًا.

خلال فترة التسعة أشهر هذه، يمكن للمتقدمين للتدريب المهني العمل 20 ساعة أسبوعيًا قبل وبعد بدء تدريبهم.

كما يمكن للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين تخرجوا من إحدى الجامعات الألمانية. البقاء لمدة تصل إلى 18 شهرًا بعد تخرجهم للعثور على عمل. ومع عامين من الخبرة في العمل، يمكنهم التقدم للحصول على الإقامة الدائمة.